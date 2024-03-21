Сотрудники МЧС сумели спасти мужчину, оказавшегося под обломками крыши гаража, обрушившейся под тяжестью снега. Видеозапись спасения мужчины опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло во Власихе. После поступления звонка от очевидцев прибывшие на место происшествия спасатели аккуратно разобрали рухнувшую крышу гаража, расчистили сугроб и вытащили пострадавшего.

На видео сотрудники МЧС разгребают снег, чтобы извлечь мужчину, и один из них поздравляет его со спасением.

«С днем рождения», - сказал он.

В итоге пострадавший был передан медикам.

Ранее в Казани обрушилась пристроенная к магазину крыша-козырек. Пострадавших в результате ЧП не было. При этом не исключено, что козырек не выдержал тяжести снега.