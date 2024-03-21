Подмосковные спасатели вытащили мужчину из снежного завала
Сотрудники МЧС сумели спасти мужчину, оказавшегося под обломками крыши гаража, обрушившейся под тяжестью снега. Видеозапись спасения мужчины опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ЧП произошло во Власихе. После поступления звонка от очевидцев прибывшие на место происшествия спасатели аккуратно разобрали рухнувшую крышу гаража, расчистили сугроб и вытащили пострадавшего.
На видео сотрудники МЧС разгребают снег, чтобы извлечь мужчину, и один из них поздравляет его со спасением.
«С днем рождения», - сказал он.
В итоге пострадавший был передан медикам.
Ранее в Казани обрушилась пристроенная к магазину крыша-козырек. Пострадавших в результате ЧП не было. При этом не исключено, что козырек не выдержал тяжести снега.
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