В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил Гладков.
Ранее в Белгороде более 30 квартир в шести многоквартирных домах получили повреждения в результате обстрела города со стороны ВСУ.