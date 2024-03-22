В Белгороде объявили ракетную опасность

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил Гладков.

Ранее в Белгороде более 30 квартир в шести многоквартирных домах получили повреждения в результате обстрела города со стороны ВСУ.