Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2 км. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км от вулкана. Данные о пеплопаде в близлежащем городе Северо-Курильске уточняются учеными.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 метров. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.