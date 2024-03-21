Россиянин попытался пронести взрывчатку в здание суда

Приставы задержали мужчину, который пытался пронести в здание Синарского районного суда Каменска-Уральского динамитную шашку. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

"Благодаря бдительности судебных приставов, обеспечивающих безопасность Синарского районного суда Каменска-Уральского, у посетителя суда изъята взрывчатка. Мужчину задержали, передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Мужчина пришел в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении него. При себе у него был черный пакет с личными вещами, при досмотре среди них обнаружили предмет, похожий на динамитную шашку кустарного производства. Ее передали на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.