Воздушный шар с людьми врезался в высоковольтные провода

Воздушный шар с людьми в гондоле врезался в линию электропередач. Инцидент произошел близ города Рочестер в Соединенных Штатах.

По данным местных СМИ, в момент катастрофы в гондоле воздушного шара находилось четыре человека. Во время полета подул сильный ветер и аэростат снесло прямо на высоковольтную линию.

Несмотря на то, что шар порвал ЛЭП, а очевидцы стали свидетелями целого фейерверка из искр, никто из находившихся на воздушном шаре людей серьезно не пострадал. Сам шар сгорел в результате столкновения с ЛЭП.

Опубликовано видео падения воздушного шара с туристами в Египте

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