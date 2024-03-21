На Сахалине паром с людьми на борту получил повреждения

На Сахалине получило повреждение судно, на котором находятся больше шестидесяти человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

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«Грузопассажирское судно „Александр Деев“ получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пострадавших на пароме нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия на море.