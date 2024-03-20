Christian Dior подал в суд на россиянку

Руководство компании Christian Dior Couture подало в суд на жительницу Екатеринбурга за нарушение товарного знака. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным портала, женщина приобрела в одном из турецких магазинов весь размерный ряд тапок бренда Dior. Общий вес товара составил порядка 30 кг.

Россиянка попыталась провести обувь в Россию, но попытка завершилась неудачей: таможенники изъяли в аэропорту весь груз и выписали штраф.

В ходе досмотра она сообщила таможенникам, что привезла тапки на свадьбу дочери в качестве подарка гостям.

Журналисты пояснили, что позже руководство модного дома узнало об инциденте и подало на россиянку в суд. За нарушение товарного знака компания потребовала от россиянки 436 тыс. рублей.

Суд рассмотрел исковое заявление и снизил выплату до 17 тыс. рублей, из которых 7 тыс. составила госпошлина. Юристы приняли во внимание, что подсудимая в одиночку воспитывает дочь, а ее зарплата составляет 30 тыс. рублей.