Двое детей госпитализированы после падения глыбы льда с крыши

В городе Шахунья Нижегородской области на двух школьников рухнула глыба льда с крыши дома. Об этом сообщает портал News NN.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Гагарина в Шахунье. На двух школьников 12 и 13 лет обрушилась наледь с крыши. Мальчики получили различные травмы, они доставлены в районную больницу.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.