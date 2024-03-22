Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»

Последнее зарегистрированное местонахождение заблокированных на руднике "Пионер" горняков в Приамурье находилось на глубине 147 м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

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"Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 м", - отметил собеседник агентства.

При этом точное место, где могут находиться горняки под землей, не определено. Для их поиска сейчас бурят две скважины с поверхности - на 205 и 262 м. Ожидается, что последнюю завершат 23 марта. Кроме того, отсутствуют данные о пустотах в шахте, оставшихся после прорыва породы. Глубина шахты на руднике "Пионер" составляет 295 м.

До этого сообщалось, что специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, которые оказались под завалом в шахте рудника "Пионер" в Амурской области.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.