Пилот разбившегося около полуострова Халкидики истребителя F-16 выжил

Пилот разбившегося около греческого полуострова Халкидики истребителя F-16 ВВС Греции жив, он вышел на связь. Об этом сообщает греческий информационный портал ieidiseis.gr.

По его словам, пилот связался со спасателями, которые установили его местонахождение.

В свою очередь греческий портал Newsbomb.gr отмечает со ссылкой на источники, что пилота F-16 уже подняли на борту вертолета Super Puma и в настоящее время перевозят на остров Лемнос. Там его сразу же отправят в госпиталь ВВС.

Причина крушения самолета пока не известна. F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса. Он летел в составе группы из четырех истребителей.