Установлена причина смерти избитого подростками мужчины в саду Сан-Галли

48-летний мужчина, избитый подростками в саду Сан-Галли, скончался от хронического заболевания. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», эксперты установили, что смерть пострадавшего не носит криминального характера и напрямую не связана с травмами.

Напомним, что накануне несовершеннолетние избили жителя Невского района Санкт-Петербурга. Пострадавшего обнаружили на лавочке с многочисленными следами побоев. Нападавших оперативно задержали — ими оказались школьники в возрасте от 13 до 15 лет.

Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался не от физических травм. У него было несколько хронических болезней — канал не уточняет, каких именно.

В отношении подростков возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Если результаты экспертизы подтвердятся, то у следователей будут основания переквалифицировать статью на менее тяжкую.

В публикации отмечается, что сам сад Сан-Галли с потеплением становится излюбленным местом для сбора субкультурной и пьяной молодежи. Там регулярно совершаются различные преступления.