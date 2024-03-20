Забившего российского офицера до смерти по пути на СВО солдата осудили на 10 лет
Гарнизонный суд Магнитогорска назначил 10 лет колонии строгого режима мобилизованному сержанту, который до смерти избил офицера ВС РФ в воинском эшелоне по пути на СВО. Об этом в среду, 20 марта, рассказали в пресс-службе суда.
Военнослужащего осудили по статьям за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за осуществление насильственных действий по отношению воинскому начальнику. Отмечается, что во время вынесения приговора суд счет отягчающим обстоятельством тот, что оба фигуранта уголовного дела долгое время присутствовали на совместной подготовке к участию в спецоперации, передает Lenta.ru.
19 марта стало известно, что старший лейтенант Александр Шопхонов в зоне проведения спецоперации спас четырех солдат, являвшихся его подопечными. За этот поступок военного наградили медалью Жукова.
В январе в Сети распространилось видео о том, как военнослужащий российской армии в одиночку атаковал укрепленную позицию Вооруженных сил Украины под Сватовом в ЛНР. В ходе операции он сумел не только уничтожить противника, но и выжить и выполнить задачу.