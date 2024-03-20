Девушку из Башкирии приговорили к 5,5 года колонии за пропаганду «Колумбайна»*

Центральный окружной военный суд приговорил 17-летнюю Карину Гарипову из Башкортостана к пяти годам и шести месяцам колонии за пропаганду движения «Колумбайн»*. Об этом в среду, 20 марта, пишет Baza.

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В апреле 2023 года следователи пришли к девушке домой, так как заинтересовались содержанием ее страницы в социальных сетях. В ходе обысков были изъяты личные дневники и техника. По данным экспертизы, в них содержатся записи, на которых девушка «одобряет деятельность колумбайнеров». На нее возбудили уголовное дело за организацию и участие в террористической деятельности, а в октябре прошлого года — за пропаганду.

Карину Гарипову признали виновной по статьям 205.2 и 205.5 УК РФ. Помимо тюремного срока, ее лишили права на администрирование сайтов и каналов на два года, передает Telegram-канал.

Помимо этого, в ноябре стражи порядка задержали восьмиклассницу, готовившую нападение на школу в подмосковной Балашихе. Внимание правоохранительных органов привлекли посты ученицы в соцсетях, в которых она поддерживала движение «Колумбайн»*. Дома у девочки нашли взрывчатку и два ножа, а также футболки с провокационными надписями. О том, что побудило школьницу пойти на этот шаг, а также что ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».

*Движение признано террористическим и запрещено в России.