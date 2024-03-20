В среду, 20 марта, в московской школе номер 236 бросили дымовую шашку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на видео, присланное подписчиком.

На записи видно сильное задымление на школьной лестнице. Информации о пострадавших нет.

Осенью 2023 года ученик подмосковной школы сорвал урок, распылив перцовый баллончик. Инцидент произошел в одной из школ Клина.

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Четверо одноклассников школьника получили отравление токсинами. Детям оказали медпомощь в больнице и отпустили домой.