СМИ: в московской школе бросили дымовую шашку
В среду, 20 марта, в московской школе номер 236 бросили дымовую шашку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на видео, присланное подписчиком.
На записи видно сильное задымление на школьной лестнице. Информации о пострадавших нет.
Осенью 2023 года ученик подмосковной школы сорвал урок, распылив перцовый баллончик. Инцидент произошел в одной из школ Клина.
В Подмосковье школьник воткнул нож в живот одноклассника
Четверо одноклассников школьника получили отравление токсинами. Детям оказали медпомощь в больнице и отпустили домой.
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