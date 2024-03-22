ФСБ показала на видео тайник ликвидированного в Запорожье украинского агента

ФСБ показала на видео ликвидированного в Запорожье украинского агента и найденный в его доме тайник. Ролик в пятницу, 27 марта, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят на территорию частного домовладения, на земле лежит тело ликвидированного при попытке вооруженного сопротивления сотрудника украинских спецслужб, в доме у мужчины найдены фрагменты взрывчатых веществ, а также пульт для дистанционного подрыва.

Ранее 22 марта сообщалось, что ФСБ ликвидировала агента Главного управления разведки Минобороны Украины, причастного к расправе над российским офицером и готовившего теракт в Бердянске.