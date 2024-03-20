Десятилетняя девочка вышла из автобуса на пермской трассе в никуда

На дороге под Пермью из пригородного автобуса кондукторы выгнали 10-летнюю девочку из-за того, что оплата по ее карте не проходила. Об этом рассказали родственники школьницы.

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В свою очередь в пресс-службе регионального минтранспорта заявили, что ребенок самостоятельно покинул транспорт.

— Проверка полученных видеоматериалов от перевозчика опровергла информацию о конфликтной ситуации между 10-летним ребенком и кондуктором. Девочка покинула автобус самостоятельно спустя две остановки. Общее время ребенка в пути составило 10 минут, — говорится в сообщении.

Кондуктор, работавшая в тот день в автобусе, с которого сошла девочка, рассказала perm.aif.ru, что эта школьница уже не первый раз едет из Перми в Звёздный с заблокированной картой.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку после обращения матери 13-летней школьницы, которую контролер высадил в холодную погоду из автобуса. Виновного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.