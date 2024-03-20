12 шахтеров погибли после взрыва на угольной шахте в Пакистане

Взрыв прогремел на угольной шахте в Белуджистане в Пакистане. Как сообщает издание Dawn, 12 шахтеров погибли, 8 были спасены.

Инцидент произошел вечером 19 марта. По словам представителей руководства горнодобывающего предприятия, в момент взрыва в шахте работали 10 горняков. На помощь к ним направилась группа шахтеров, однако она также оказалась в ловушке.

В конечном счете спасательные команды обнаружили 12 тел и 8 выживших, которых экстренно доставили в больницу. Информацию о числе погибших подтвердил генеральный директор горнодобывающей промышленности провинции Абдулла Шахвани. Власти страны распорядились оказать пострадавшим всю возможную медицинскую помощь.

Напомним, что 18 марта на руднике «Пионер» в Приамурье произошло обрушение породы. Под завалами оказались 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Объем рухнувшей горной породы в шахте превысил первоначальную оценку в девять раз. Спасательная операция продолжается.