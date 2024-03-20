$92.22+0.24100.10-0.14
Войти в почту

Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Правоохранительными органами задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Об этом со ссылкой на региональные власти пишет ТАСС.

Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области
© globallookpress.com

Информацию о задержании чиновника изданию подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

«Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан», - заявил он.

При этом пока нет информации о том, в чем подозревают министра энергетики и ЖКХ области.

Ранее Центральный районный суд Красноярска признал бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова виновным по делу о строительстве красноярского метро и приговорил его к трем годам и двум месяцем колонии общего режима.

Происшествия
Константин Димитров
Денис Архипов
Сергей Нешумов
Горячая новость
Новосибирская Область
Красноярск
1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости