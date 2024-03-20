Актера Кологривого задержали в Новосибирске

Актер Никита Кологривый задержан в Новосибирске. Об этом в среду, 20 марта, пишет Shot со ссылкой на источник.

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По данным Telegram-канала, артисту грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Сейчас Кологривого везут в отделение полиции. Официантку отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса. Уточняется, что она планирует вернуться к работе уже сегодня.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 марта. Сотрудники ресторана в Новосибирске рассказали, что актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» будучи пьяным подрался с двумя работниками заведения. По их словам, Кологривый начал склонять к интиму одну из официанток. Девушка отказала актеру, после чего он укусил ее за ногу и стал заламывать ей руки.

Появились подробности дебоша Кологривого в ресторане

Агент Никиты Кологривого подтвердила, что у артиста в новосибирском баре произошел конфликт. При этом она отметила, что с руководством заведения «уже все улажено». По факту дебоша полиция начала проверку. В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел уточнили, что в правоохранительные органы поступило заявление о грубом нарушении общественного порядка.