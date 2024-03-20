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Baza: несколько ракет нашли в доме недалеко от здания Минобороны России

Telegram-канал Baza сообщил, что в доме, расположенном неподалеку от здания Министерства обороны России в Москве, обнаружили шесть ракет. По его информации, боеприпасы выглядели как самодельные фейерверки, рядом со зданием ведомства была усилена охрана.

Несколько ракет нашли в доме недалеко от здания Минобороны РФ
© РИА Новости

Как отметил канал, подозрительные предметы нашли на чердаке дома на Фрунзенской набережной. Согласно его сведениям, рядом с ракетами также обнаружили пакет с порошкообразным веществом и банку с металлическими шариками. Канал добавил, что на месте инцидента работали сотрудники ФСБ России, сотрудников полиции туда не допустили.

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Минобороны России
ФСБ
Москва
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