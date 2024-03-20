Несколько ракет нашли в доме недалеко от здания Минобороны РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что в доме, расположенном неподалеку от здания Министерства обороны России в Москве, обнаружили шесть ракет. По его информации, боеприпасы выглядели как самодельные фейерверки, рядом со зданием ведомства была усилена охрана.

Как отметил канал, подозрительные предметы нашли на чердаке дома на Фрунзенской набережной. Согласно его сведениям, рядом с ракетами также обнаружили пакет с порошкообразным веществом и банку с металлическими шариками. Канал добавил, что на месте инцидента работали сотрудники ФСБ России, сотрудников полиции туда не допустили.