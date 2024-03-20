Школьники до смерти избили петербуржца в саду Сан-Галли

В Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего мужчина умер, не дождавшись помощи, передает «Фонтанка». По данным издания, о нападении 48-летний петербуржец заявил около шести утра, он также смог описать злоумышленников. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались два школьника.

Как стало известно изданию, прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего мертвым на скамейке. Отмечается, что, вероятно, корысти в действиях злоумышленников не было, поскольку ничего ценного не пропало.

По информации издания подозреваемых задержали в тот же день. Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Как пишет издание, подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.