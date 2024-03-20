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Петербуржец сообщил об избиении школьниками в саду Сан-Галли и умер

В Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего мужчина умер, не дождавшись помощи, передает «Фонтанка». По данным издания, о нападении 48-летний петербуржец заявил около шести утра, он также смог описать злоумышленников. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались два школьника.

Школьники до смерти избили петербуржца в саду Сан-Галли
© РИА Новости

Как стало известно изданию, прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего мертвым на скамейке. Отмечается, что, вероятно, корысти в действиях злоумышленников не было, поскольку ничего ценного не пропало.

По информации издания подозреваемых задержали в тот же день. Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Как пишет издание, подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.

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