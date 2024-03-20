СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел младенцев в Новой Москве

По факту обнаружения двух тел младенцев в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в среду, 20 марта.

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По ее словам, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изучили насосную станцию, где были обнаружены тела, опросили сотрудников и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей, — подчеркнула Иванова.

18 марта на насосной станции на улице Солнечная в Новой Москве нашли тело новорожденной девочки. На следующий день там же был обнаружен еще один мертвый младенец.