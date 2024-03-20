Жильцы московской многоэтажки нашли в спальне змею

Жильцы многоквартирного дома в проезде Шокальского в Северном Медведкове нашли в своей спальне змею, причем весьма приличных размеров - под метр длиной.

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Перепуганные горожане позвонили по номеру 112, после чего на место отправили расчет спасателей, рассказали в столичном департаменте ГОЧС и ПБ.

"При помощи специального инструмента спасатели поймали змею. Незваный гость был помещен в пластиковую коробку и передан в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - отметили в ведомстве.

Рептилия не пострадала. Не исключено, что она сбежала от соседей - такие случаи в Москве уже бывали.