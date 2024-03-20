МЧС не подтвердило сообщения о «перестуках» горняков на руднике «Пионер»

В МЧС не подтвердили информацию о том, что застрявшие под завалом на руднике «Пионер» Амурской области шахтеры делают «перестуки». Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Игорь Смирнов, его слова передает правительство Амурской области в Telegram.

«Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал он.

Работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции, добавил Смирнов.

20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

До этого ТАСС сообщал, что спасатели приостановили расчистку завалов на руднике «Пионер» для откачки поступающих в шахту грунтовых вод.