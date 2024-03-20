Пропавших в Петербурге девочек нашли в Москве

В Санкт-Петербурге прекращены поиски двух пропавших школьниц 14 и 15 лет, пишет SPB.KP.RU со ссылкой на источник. Они бесследно пропали из Купчино 17 марта, когда ушли гулять. Родители не могли им дозвониться, поэтому обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». По данным инсайдера, девочек нашли в Москве.

Пропавших девочек уже нашли. Они тайно сбежали в Москву, где их обнаружила местная полиция. Вроде бы со здоровьем у обеих все хорошо. Поигрались в свободу, – уточнил источник издания.

В лесу на окраине села Прохоровка Ростовской области было обнаружено тело 14-летней школьницы. По данным регионального Следкома, на теле девочки присутствуют следы насильственной смерти. Сообщается, что учащаяся не пришла из школы вовремя и ее бабушка обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники органов правопорядка нашли одну из двух школьниц, пропавших в Ленинском районе Красноярска. Девушки, которым 13 и 16 лет, исчезли при разных обстоятельствах. Старшую из них полиция уже нашла.

В Козельске Калужской области нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. По информации Telegram-канала SHOT, предположительные похитители требовали от матери ребенка выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Злоумышленники посоветовали женщине не ходить в полицию, но она все-таки обратилась к правоохранителям.