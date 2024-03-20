В Мельбурне три человека пострадали во время перестрелки

В Мельбурне трое мужчин пострадали во время перестрелки
По меньшей мере три человека пострадали во время перестрелки в Мельбурне, расположенном на юго-востоке Австралии. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.
В ведомстве заявили, что проводят расследование "после инцидента с применением огнестрельного оружия, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Мельбурна".
"Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о выстрелах, однако сотрудники не обнаружили никого поблизости. Позднее они получили сообщения о мужчине с огнестрельными ранениями, который пришел за помощью в торговый центр", - указали в полиции, отметив, что в течение ночи стражи порядка выяснили местонахождение еще двоих раненных в перестрелке.
Трое мужчин в возрасте 23, 25 и 28 лет были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
"Сейчас мы устанавливаем обстоятельства и причины произошедшего, проводим предварительное расследование", - сообщили в полиции.