В Мельбурне три человека пострадали во время перестрелки

По меньшей мере три человека пострадали во время перестрелки в Мельбурне, расположенном на юго-востоке Австралии. Об этом сообщили в полиции штата Виктория.

В ведомстве заявили, что проводят расследование "после инцидента с применением огнестрельного оружия, произошедшего в ночь на среду на юго-западе Мельбурна".

"Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о выстрелах, однако сотрудники не обнаружили никого поблизости. Позднее они получили сообщения о мужчине с огнестрельными ранениями, который пришел за помощью в торговый центр", - указали в полиции, отметив, что в течение ночи стражи порядка выяснили местонахождение еще двоих раненных в перестрелке.

Трое мужчин в возрасте 23, 25 и 28 лет были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.