Аферисты заставили россиянку поджечь административное здание

Неизвестные заставили женщину поджечь административное здание в Кирове, обещая вернуть похищенные с ее карты деньги. Об этот сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне 23-летняя жительница Кирова стала жертвой аферистов из украинского Центра информационно-психологических спецопераций. Мошенники похитили с банковского счета потерпевшей четыре миллиона рублей, которые пообещали вернуть, если та будет выполнять их требования.

По заданию похитителей женщина разбила молотком стекло на первом этаже здания местного правительства, бросив внутрь две бутылки с коктейлем Молотова и коробку петард. В помещении произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. Злоумышленницу задержали, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Ранее Борский городской суд Нижегородской области арестовал местную жительницу, которая пыталась поджечь отделение банка. Ее подозревают в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.