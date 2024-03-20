В спасательных работах на руднике «Пионер» задействовали более 200 человек

Более двухсот человек участвуют в поисково-спасательных работах на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обрушения под завалами остаются 13 человек, сообщил губернатор области Василий Орлов.

По данным корреспондента «Звезды» Марии Герман, связь с шахтерами так и не удается установить вторые сутки.

«Сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса», - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Работа продвигается достаточно медленно, так как она осложнена наличием больших камней, которые приходится вывозит ручным способом. Взрывные работы проводить нельзя, поскольку под завалами находятся люди, объяснила корреспондент.

Ситуация на руднике находится под личным контролем главы области, который также находится на месте ЧП вместе с представителями профильных ведомств.

Напомним, ранее также стало известно, что рудник постоянно затапливается, сейчас решается вопрос об отправке туда высокопроизводительных насосов из Кузбасса. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Трутнева, прямую ответственность за происходящее несет собственник рудника.