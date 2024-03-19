В Москве женщина выжила при падении с восьмого этажа

На северо-западе Москвы 52-летняя женщина упала с восьмого этажа, самостоятельно встала и пошла домой. Видео опубликовала пресс-служба Росгвардии на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел в доме 6 по Пятницкому шоссе. Женщина выпала с балкона и приземлилась на землю — падение смягчил сугроб.

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии, случайно оказавшиеся поблизости, остановили москвичку и оказали доврачебную помощь.

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В ходе беседы 52-летняя женщина пояснила, что упала случайно: «просто выпала, да и все».

После этого росгвардейцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки бедра и сотрясение головного мозга, отвезли ее в одну из городских клиник.