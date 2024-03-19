Три человека погибли при пожаре на траулере «Капитан Лобанов»

При пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области погибли три человека. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, капитан судна погиб мгновенно от взрыва. Еще двое членов экипажа сгорели в каюте. Также известно, что старший механик находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще трое получили легкие ожоги.

В настоящее время пожар на траулере потушили. Его буксируют в порт Светлого. Причины произошедшего позже установят эксперты.

Взрыв и пожар на траулере «Капитан Лобанов» произошел 19 марта недалеко от побережья Калининградской области. Около 11:00 утра корабль подал сигнал бедствия. Изначально, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших. По его словам, их семьям выплатят один миллион и по 500 тысяч рублей соответственно.