В горах Дагестана сошли лавины, перекрыв две автомобильные дороги

Несколько лавин сошли в горных районах Дагестана, перекрыв две автомобильные дороги, ведущие к населенным пунктам. Расчистку дорог от снега начнут в четверг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В Цунтинском районе <...> в 18:05 ниже села Цекок на участке дороги Терутли - Цекок сошла лавина. Лавина вышла на полотно дороги. Дорога местного значения закрыта, имеется пеший проход. Объем лавины 720 кубических метров", - говорится в сообщении.

В этот же вечер еще две лавины объемом 600 и 500 куб. м сошли в Ахтынском районе на участке дороги Курукал - Хнов.

"Без дорожного сообщения остаются три населенных пункта Гдым, Фий, Хнов", - добавили в управлении.

Жертв и разрушений из-за схода лавин нет. Специалисты планируют начать расчистку дорог с 9 утра в четверг.

Ранее спасатели предупреждали, что в период с 20 по 21 марта в горных районах Дагестана сохраняется лавинная опасность. Рекомендовано воздержаться от дальних поездок и от походов на лавиноопасные участки.