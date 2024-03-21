Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» Кана инсценировкой

Генпрокуратура назвала информацию о смерти Кана инсценировкой
Генпрокуратура считает, что смерть «крабового короля» Олега Кана инсценирована. Об этом представитель ведомства заявил на заседании арбитражного суда, пишет ТАСС.
По версии следствия, 14 лет назад Олег Кан организовал убийство бизнесмена, который, по мнению обвиняемого, был причастен к покушению на его жизнь. Также Кан проходит обвиняемым по делу о взыскании почти 400 млрд рублей. При этом сам бизнесмен покинул Россию и находится в международном розыске, а обвинения ему предъявлены заочно.
19 марта в Арбитражном суде Приморского края прошло заседание по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам. На нем один из представителей ответчиков заявил, что бизнесмен Олег Кан мертв и подтвердил эту информацию выпиской с сайта Федеральной нотариальной палаты о наследственном деле Кана, пишет «Коммерсант».
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Однако Генпрокуратура сочла смерть Олега Кана инсценировкой, так как родственники в органы ЗАГС не обращались, и соответствующих записей о смерти нет.
«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», - подчеркнул представитель ведомства.
Он также напомнил, что в материалах дела представлены документы, доказывающие факт уголовного преследования Кана «за организацию убийства, за контрабанду краба», а представитель ответчика пытается создать «ложное представление» о смерти предпринимателя.