Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» Кана инсценировкой

Генпрокуратура считает, что смерть «крабового короля» Олега Кана инсценирована. Об этом представитель ведомства заявил на заседании арбитражного суда, пишет ТАСС.

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По версии следствия, 14 лет назад Олег Кан организовал убийство бизнесмена, который, по мнению обвиняемого, был причастен к покушению на его жизнь. Также Кан проходит обвиняемым по делу о взыскании почти 400 млрд рублей. При этом сам бизнесмен покинул Россию и находится в международном розыске, а обвинения ему предъявлены заочно.

19 марта в Арбитражном суде Приморского края прошло заседание по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам. На нем один из представителей ответчиков заявил, что бизнесмен Олег Кан мертв и подтвердил эту информацию выпиской с сайта Федеральной нотариальной палаты о наследственном деле Кана, пишет «Коммерсант».

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Однако Генпрокуратура сочла смерть Олега Кана инсценировкой, так как родственники в органы ЗАГС не обращались, и соответствующих записей о смерти нет.

«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», - подчеркнул представитель ведомства.

Он также напомнил, что в материалах дела представлены документы, доказывающие факт уголовного преследования Кана «за организацию убийства, за контрабанду краба», а представитель ответчика пытается создать «ложное представление» о смерти предпринимателя.