Момент взрыва в доме в Нижнем Новгороде попал на видео

В Нижнем Новгороде в девятиэтажном доме на улице Фучика произошел взрыв. Фрагмент записи с камеры домофона опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1».

На кадрах из окон многоэтажного здания вылетают обломки, затем — клубы дыма. Также слышится сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали двое взрослых и трое детей.

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Спасатели эвакуировали из девятиэтажки 12 человек, 167 жителей покинули здание самостоятельно.

К настоящему моменту удалось потушить пожар, который возник после взрыва. Прокуратура уже контролирует выяснение обстоятельств ЧП.