Вор-рекордсмен, который смог вынести из банковского хранилища деньги и ювелирные украшения на сумму более миллиарда рублей, использовал для проникновения наводку от знакомых и современные технологии. О том, как это удалось сделать мужчине, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Нет, преступник не врывался туда с оружием и не требовал отдать ему наличность. Он воровал деньги из помещения, которое, казалось бы, должно быть максимально защищенным", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Так, с использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое. В общей сложности были похищены 450 тысяч долларов США (более 41 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ РФ) и 30 тысяч евро (более трех миллионов рублей).

Миллионы рублей украли из банковской ячейки в Москве

Как рассказала официальный представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, кроме денег, исполнитель кражи Артур Барбынец взял и драгоценности на общую сумму десять миллионов долларов. В итоге с учетом различной валюты суммарный ущерб от кражи достиг 1,6 миллиарда рублей.

После совершения преступления Барбынец (уроженец Молдавии) попытался покинуть Россию. Его задержали в аэропорту Сочи, а сами деньги и ювелирку обнаружили на съемной квартире в Люберцах.

Заказчиками преступления стали знакомые Барбынца, которые предоставили ему всю информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек. Сейчас следователи и оперативники выясняют, как долго продолжались кражи и сколько всего их было, а также собираются найти и задержать всех соучастников.