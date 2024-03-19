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Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

В Южном Судане самолет Ан-26 с пассажирами попал в авиакатастрофу. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете Ан-26
© Lenta.ru

Непредвиденная ситуация произошла при заходе воздушного судна на посадку на необорудованном аэродроме в сложных метеоусловиях.

«Ан-26 с грузом для лагеря беженцев в Йиде зацепил левой плоскостью крыла дерево», — пишет источник.

Отмечается, что находившиеся на борту семь человек чудом остались в живых и отделались лишь легкими травмами. При этом самолет полностью сгорел.

Ранее в марте пассажир российской авиакомпании NordStar почувствовал себя плохо в самолете и не выжил. Трагедия произошла на борту лайнера, следовавшего по маршруту Волгоград — Екатеринбург.

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