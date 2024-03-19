Судовладелец заявил, что «Капитан Лобанов» не затонул

Траулер «Капитан Лобанов» не затонул и находится в море, заявил «Газете.Ru» владелец судна Денис Парфенюк. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что корабль затонул недалеко от города Пионерского Калининградской области. По словам Парфенюка, он еще не видел экипаж.

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«Я пока не готов сейчас давать никаких комментариев, потому что ни экипаж, никого пока не видел. Он не затонул, он находится в море», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал 112, около 11 утра корабль подал сигнал бедствия из-за пожара на борту. Всего на траулере находились семь человек, трое пропали без вести, пишет 112.

Траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РБК, что на борту «Капитана Лобанова» произошел пожар, есть пострадавшие. Ситуация находится на контроле у губернатора.

Ранее при пожаре на строящемся корабле в Петербурге пострадали три человека.