Конфликт из-за долга перерос в поножовщину в Королеве

Конфликт из-за денежного долга в подмосковном Королеве перерос в поножовщину. Об этом стало известно во вторник, 19 марта.

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По информации «Московского комсомольца», инцидент произошел ночью 18 марта на улице Садовая. Трое мужчин пришли в съемную квартиру к своему знакомому и потребовали вернуть долг.

Расплатиться приятель не смог. Началась словесная перепалка, в ходе которой гости напали на оппонента.

В какой-то момент «должник» достал из-под подушки нож и ударил обидчиков. После этого жилец выбежал на улицу и обратился за помощью.

Одного из нападавших госпитализировали с открытой раной брюшной стенки. Арендатор получил травму грудной клетки. После общения с полицейскими он отправился на лечение.

Похожий инцидент произошел 1 марта в Ногинске. Иностранец поссорился со знакомым из-за долга. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки злоумышленник достал нож и несколько раз ударил обидчика.