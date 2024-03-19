На борту загоревшегося под Калининградом траулера было семь человек

На борту траулера «Капитан Лобанов», который загорелся 19 марта в Калининградской области, были семь человек, один из них погиб, трое госпитализированы.

Об этом заявил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«На борту судна находились семь человек, один из них погиб, трое находятся в больницах. Ещё трое отпущены домой», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в результате «нештатной ситуации».

Сообщалось, что, по предварительным данным, четырёх человек госпитализировали.

Семье погибшего выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.