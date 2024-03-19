Траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. Ura.Ru

"Сегодня в результате нештатной ситуации на борту траулера "Капитан Лобанов" возник пожар. Есть пострадавшие. <...> Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. ТАСС

Отмечается, что судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, тогда обошлось без жертв. NSN.FM