Траулер «Капитан Лобанов» затонул недалеко от Калининградской области

Недалеко от Калининградской области затонуло судно «Капитан Лобанов». При этом погиб один человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Траулер „Капитан Лобанов“ опять затонул в Балтике недалеко от города Пионерского Калининградской области», — передает telegram-канал.

Отмечается, что в результате погиб один человек, еще двое пропали без вести.

Судно уже тонуло три года назад в районе поселка Светлого. В тот раз жертв не было.

Ранее сообщалось, что в Турции затонул сухогруз Kafkametler. Управление мореходства отметило, что на борту находилось 12 человек.