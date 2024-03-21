Стадион "Белгород-Арена" пострадал при обстреле ВСУ

После обстрела ВСУ повреждения получил домашний стадион "Белгород-Арена", пишет РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Юрия Черникова.

"Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20. Ну и оборудование... тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке", – сказал он.

По словам Черникова, мероприятия в учреждениях отменены, там работал лишь административный корпус. Директор добавил, что обстрел стадиона произошел за 10 минут до его приезда. Черников также заверил, что арена будет отремонтирована.

В свою очередь, губернатор Белгородской области сообщил о пострадавших в регионе после обстрела со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района.

"Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу", – написал он в своем телеграм-канале.

После атаки украинской армии в Белгороде повреждения получили свыше 30 квартир в 6 МКД, продолжил Гладков. В одном из домов осколки попали на верхние этажи, из-за чего возникла угроза обрушения балкона. На территории ЧП работают аварийные службы, уточнил губернатор.

Кроме того, он подтвердил, что "Белгород-Арена" была повреждена. Гладков уточнил, что в учреждении пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов.

Поверились и линии электропередачи, после чего без света остаются около 5 тысяч жителей.

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Губернатор добавил, что в Белгородском районе в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля. В селе Новая Деревня разрушилось ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майском – 4 частных домовладения и один автомобиль.

Между тем мэр белгородского Грайворона Геннадий Бондарев призвал жителей временно покинуть территорию из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, их готовы принять в Ярославской области. Он попросил готовых покинуть город местных жителей написать ему, а также указал, что власти организуют отъезд.