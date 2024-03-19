Женщина улетела из туалета под землю вместе с унитазом в Саратовской области

Жительница Саратовской области провалилась в подвал дома вместе с полом и унитазом. В плену подполья она провела несколько часов.

Непредвиденная ситуация произошла в Энгельсе. Как рассказали СМИ очевидцы, в доме № 39а на улице Вокзальной женщина находилась в ванной комнате в тот момент, когда пол помещения рухнул. Женщина вместе с сантехникой провалилась в подвал, где она провела несколько часов. Об этом пишет телеканал "Саратов 24".

– Случилось ужасное происшествие. Женщина упала в подвал! Вместе с полом и унитазом! И просидела там несколько часов, пока ее там не обнаружил сын! Вызывали МЧС! – цитирует СМИ очевидцев.

В итоге пострадавшую доставили в больницу. Местные жители рассказали, что дом не признан аварийным, однако он находится в "ужасном состоянии". Об этом обеспокоенные граждане неоднократно сообщали в соответствующие ведомства с прошлого года.

В областной прокуратуре отметили, что после случившегося на место инцидента отправились заместитель прокурора Энгельса и председатель комитета ЖКХ района.