Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок не признал себя виновным

Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок Радик Тагиров заявил в Верховном суде Татарстана, что все признания дал под давлением. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

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В декабре 2020 года Тагирова задержали, тогда он во всем сознался и рассказал все обстоятельства совершения преступлений.

— Признания мои получены исключительно под воздействием и наличием угроз и являются недозволенными методами расследования, — сказал он в последнем слове.

По словам Тагирова, в Ижевске, Чебоксарах и Кирове правоохранители не провели все следственные действия. Более того, в Уфе, Иваново и Перми на местах преступлений не было найдено его ДНК. Он также утверждает, что в рамках следствия не было представлено доказательств его присутствия в определенное время на местах убийств.

Приговор огласят 21 марта. Гособвинение просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, передает агентство.

По данным следствия, преступления Тагиров совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Москве, Волжске, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Екатеринбурге, Нижнекамске, Ижевске, Самаре, Чебоксарах, Уфе, Саратове, Иванове, Кирове и Челябинске. Он находил одиноких пенсионерок и, притворяясь работником ЖКХ, попадал к ним в квартиры. Потом мужчина нападал на них, избивал и душил, после чего обыскивал жилье и похищал деньги.