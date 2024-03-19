Российский путешественник пропал в джунглях Колумбии

Российский путешественник Владимир Косаров пропал в Колумбии. Как сообщает Telegram-канал Shot, он отправился покорять опасные джунгли на границе Южной и Центральной Америки и не выходит на связь уже два месяца.

© Telegram-канал Shot

Косаров отправился в масштабное путешествие 6 лет назад. За это время турист успел пожить в Камбодже и посетить несколько стран Латинской Америки. В последний раз Владимир связывался с друзьями и появлялся в соцсетях 25 января, когда находился в колумбийском городе Капургана. Оттуда он собирался добраться в Панаму через Дарьенский пробел, вся территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот.

Канал отмечает, что нормальных дорог там нет, а редкие труднопроходимые тропинки используются местными племенами, нелегалами и курьерами наркокартелей. Путешественник надеялся дойти до Панамы за две недели, но перестал выходить на связь.

Друзья путешественника обратились в российское консульство в Колумбии и рассказали, что настоящая фамилия Владимира — Комаров. Проводятся ли колумбийскими властями поиски — не уточняется.