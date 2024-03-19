Обвал на руднике в Амурской области: что известно к этому часу

В Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород на руднике «Пионер», под завалами, по разным данным, оказались от 13 до 15 рабочих. «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.

Обстоятельства

Обвал произошел на руднике горно-гидрометаллургического комбината. Рудник, на котором добывают золото, расположен в 40 километрах от села Тыгда Магдагачинского района Амурской области. На предприятии сообщили, что обрушение горной массы произошло на отметке +100.

В оперативных службах российским СМИ рассказали, что с 13-ю шахтерами отсутствует связь, входы в рудник завалены. Позже в амурской прокуратуре сообщили, что под завалами могут находиться до 15 человек.

По вентиляционному уклону к ним направили группу горноспасателей. Инженерная техника занимается расчисткой завалов. Дополнительные отряды спасателей прибывают из других регионов.

Режим ЧС и другие детали

В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия.

В правительстве региона ТАСС рассказали, что в момент обвала на руднике находились работники подрядной организации, которая занимается горнопроходческими и горно-капитальными работами. По предварительным данным, среди них нет жителей Амурской области, это рабочие-вахтовики из других регионов. С их семьями связываются представители организации.

В компании «Покровский рудник» агентству сообщили, что взрыва на руднике не было.

Уголовное дело

Управление Следственного комитета (СК) России по Амурской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

Как подчеркнули в СК, обрушение породы произошло «при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа», в результате рабочие оказались заблокированы в шахте.

Региональная прокуратура начала проверку из-за обрушения.