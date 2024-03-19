«Поволжский маньяк» выступит с последним словом в Верховном суде

Житель Казани Радик Тагиров, который обвиняется в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в Верховном суде с последним словом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Верховного суда.

Источник агентства отметил, что последнее слово Тагиров будет давать 19 марта в 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

Следствие установило, что преступления Тагиров совершал в период с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Тагиров притворялся сотрудником коммунальной службы и проникал в квартиры к одиноким пенсионеркам. После этого он избивал и душил жертв, а затем обыскивал квартиры и похищал денежные средства и ценности.

«Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований», — рассказали в Следственном комитете.

Задержали обвиняемого только в декабре 2020 года. Ему предъявили обвинение в совершении 31 расправы над пенсионерками, трех покушениях и двух разбоях. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, как совершал преступления. Известно, что Тагиров ранее был дважды судим – в 2005 году за хранение оружия, в 2009 году — за кражу.

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