Восьмиклассница избила сверстницу в Москве из-за очереди в поликлинике

Ученицы восьмого класса столичной школы поругались из-за очереди в детской поликлинике. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

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По словам матери пострадавшей девочки, школьники вместе с учителем отправились на диспансеризацию в местную поликлинику. Ее дочь попросилась первой к врачу, так как опаздывала на тренировку. Однако ученицам параллельного класса это не понравилось и одна из них набросилась на сверстницу.

Спустя несколько дней та же восьмиклассница вместе с подружками подкараулила пострадавшую и избила ее в школьном туалете. В травматологии у девочки позже диагностировали сотрясение и травму головы.

По словам ее матери, нападавшая школьница ранее уже издевалась над ее дочерью и даже приносила в школу лезвие, угрожая им сверстникам, передает Shot.

Другая история произошла в Деденевской средней общеобразовательной школе имени Н. К. Крупской 9 ноября, где учительница подралась с мамой шестиклассницы и сестрой ученицы. Конфликт начался после жалобы школьницы на педагога. В произошедшем разбираются прокуратура и полиция. Подробности скандальной истории — в материале «Вечерней Москвы».