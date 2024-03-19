Пятиметровый крокодил укусил смотрителя зоопарка в Южной Африке, который долго тыкал в него палкой. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в зоопарке в Южно-Африканском городе Баллито. Животное зажало мужчину в пасти, подержало несколько секунд, а после ослабило хватку — смотритель смог вырваться и сбежать. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики выявили у него серьезную травму правой ноги, на раны наложили швы.

Эксперты отмечают, что таким образом крокодил решил предупредить смотрителя, что ему не нравится такое обращение. Если бы рептилия хотела убить мужчину, то легко бы сделала это, подчеркивают специалисты. Кроме того, пострадавшему сильно повезло, что второй крокодил не стал нападать на него.

Напомним, что в марте в США крокодил напал на рыбака, когда тот доставал свой улов из воды. Мужчина лишился руки. Рядом находился знакомый, который быстро вызвал помощь — медики экстренно доставили пострадавшего в больницу, где попытались пришить руку. Хищника, напавшего на человека, решили усыпить.