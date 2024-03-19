Сбитый над Воронежем беспилотник повредил детский сад

Администрация Воронежа сообщила о новых повреждениях, выявленных после ночной атаки БПЛА на город.

© Российская Газета

Напомним, аппарат был уничтожен около 01:00 средствами ПВО. Люди не пострадали, в Левобережном районе города выбило окна в подъездах и квартирах двух жилых домов, двух нежилых строений. Повреждены несколько автомобилей.

По уточненным данным, разбиты и несколько окон детского сада.

"Обследование территории Левобережного района продолжается", - сообщил глава города Вадим Кстенин.

Накануне фрагменты украинского БПЛА, в том числе его двигатель, были найдены на территории загородного спорткомплекса "Факел".