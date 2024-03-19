В российском городе чиновница накупила сиротам непригодных для жизни квартир

Бывшего начальника управления администрации Южно-Сахалинска признали виновной в превышении должностных полномочий из-за покупки детям-сиротам квартир, непригодных для проживания. Об этом говорится в Следственного комитета России по Сахалинской области.

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Женщина подписала контракты на покупку 48 квартир на 3-й Институтской улице, зная, что четыре жилых дома, в котором расположено это жилье, не соответствуют требованиям безопасности и проектной документации. Отмечается, что квартир было приобретено на общую сумму более 131 миллиона рублей.

В настоящее время потерпевшим предоставили новые квартиры. Женщина получила пять лет условно с лишением права занимать руководящие должности на два года.

Ранее стало известно, что в Кировской области жильцов аварийного дома переселили в затопленное жилье. Через два дня после заселения вода полилась по стенам квартир жителей дома поселка Вахруши. Из-за воды набухли навесные потолки, а также отсырели двери и обои.